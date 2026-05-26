Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,01%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 159,111. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 158,787. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 158,675.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)