Stati Uniti, ISM non manifatturiero rallenta a 53,6 punti in aprile
(Teleborsa) - Si indebilisce leggeremnte ad aprile il settore terziario americano, confermando però la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 53,6 punti, dai 54 punti del mese precedente, risultando anche inferiore alle attese del mercato (53,7 punti).
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale sale a 55,9 punti da 53,9, mentre quella sugli ordini cala a 53,5 punti da 60,6 (attese 57,3). Quella dell'occupazione si porta a 48 punti da 45,2 (atteso 48,3). Stabile la componente sui prezzi a 70,7 punti (consensus 73,7).
(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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