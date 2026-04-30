Milano 10:26
47.509 -0,60%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:26
10.260 +0,46%
Francoforte 10:26
23.906 -0,20%

Borsa: Madrid in caduta libera (-5,72%)

Ibex 35 inizia gli scambi 16.632,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Madrid in caduta libera (-5,72%)
Indice azionario della Borsa di Madrid affonda del 5,72% a quota 16.632,9 in apertura.
Condividi
```