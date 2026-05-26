Confcommercio e ConfMobilità: prevenzione, alcolock e consapevolezza alla guida

(Teleborsa) - Un incidente ogni tre minuti,e un obiettivo europeo ancora lontano: dimezzare vittime e feriti gravi entro il 2030. Sono i numeri ACI-Istat sull’incidentalità stradale a fare da sfondo all’incontro "Responsabilità alla guida. Lavorare per la prevenzione a partire dalla consapevolezza", promosso a Milano da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, ConfMobilità Assomobilità e Autobynet, nella sede di Palazzo Castiglioni.Nel 2024, secondo i dati ACI-Istat, in Italia si sono registrati, con. Nel primo semestre 2025 il quadro mostra un miglioramento, ma resta critico: ogni giorno sulle strade italiane si contano ancoraDurante l'evento, Simonpaolo Buongiardino, presidente di ConfMobilità e Assomobilità, ha ricordato l’impegno dell’organizzazione sui temi della sicurezza, già affrontati con iniziative dedicate all’angolo cieco dei mezzi pesanti e oggi rilanciati attraverso il confronto sull’alcolock: "La sicurezza ci sta a cuore e lo stiamo dimostrando., officine competenti e una rete capace di accompagnare cittadini e imprese".Sul tema è intervenuto anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha richiamato il valore dell’alcolock come: "Le leggi possono e devono diventare più severe, ma non bastano da sole, anche perché non sempre sono applicate per come sono state concepite. La strada continua a uccidere troppe persone. Servono prevenzione, controlli, educazione e consapevolezza".Al centro dell’incontro anche il rapporto tra sicurezza stradale, dipendenze e responsabilità individuale. Tra i comportamenti errati alla guida,, che insieme rappresentano il 37,8% delle cause.In questo quadro si inserisce appunto anche: il motore può partire solo dopo un test del respiro con tasso alcolemico pari a zero. Il sistema è geolocalizzato e registra eventuali tentativi di manomissione e, nei casi previsti dal nuovo Codice della Strada,. Il veicolo è vincolato all'utilizzo del dispositivo, pertanto chiunque si metta alla guida dovrà necessariamente un livello alcolemico pari a zero (0.095 per la precisione). Nel caso in cui un guidatore, con codice censorio 69 sulla patente, dovesse essere sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore, riceverà unadel normale. La misura dell'alcolock non è obbligatoria, ma consente a chi ha ricevuto una sospensione della patente di due o tre anni, di poter guidare comunque; al termine della sospensione, decade anche l'obbligo del dispositivo.Spazio anche alla dimensione europea, con la presentazione della campagna, illustrata in collegamento video da Antonio Avenoso, direttore esecutivo dell’ETSC, che ha richiamato l’importanza di strategie comuni per ridurre i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze alteranti.A portare una testimonianza dal mondo dello sport automobilistico è stata infine Rachele Somaschini, pilota di rally e istruttrice di guida sicura, che ha raccontato la propria esperienza sportiva e personale, segnata dalla convivenza con la fibrosi cistica, e il proprio impegno nella campagna "Correre per un respiro" a sostegno della ricerca: "e come istruttrice di guida sicura vedo quanto contino attenzione, postura corretta e capacità di prevenire le situazioni critiche".