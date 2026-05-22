“Sicurezza in Movimento” fa tappa al Festival dell’Economia di Trento

(Teleborsa) - Dopo le ultime tappe nelle scuole di Scampia, Bologna, Milano e Roma, il tour dedicato alla sicurezza stradale e alla promozione dei corretti comportamenti alla guida, promosso dalla Polizia di Stato e da Autostrade per l’Italia, approda nella prestigiosa cornice del Festival dell’Economia di Trento con il panel "Sicurezza in Movimento", ospitato nella Cloud ASPI di Piazza Duomo.



L’incontro, moderato dal giornalista radiofonico Enrico Galletti, ha visto il confronto tra il Vice Questore Aggiunto Fabio Mazza, Dirigente del Centro Operativo della Polizia Stradale di Trento, e Giuseppe Della Porta, direttore del tronco di Udine di ASPI. Nel corso della mattinata i relatori hanno incontrato studenti e giovani partecipanti al Festival per sensibilizzare sul valore della prevenzione, sul rispetto delle regole e sui comportamenti responsabili alla guida, anche attraverso il racconto di esperienze dirette e dati concreti sull’incidentalità e sulle principali cause di rischio.



L’iniziativa, che ha coinvolto le principali città e i comuni attraversati dalla rete ASPI, ha raggiunto dal 2023 oltre 450 istituti scolastici e circa 34 mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso incontri in aula, workshop, contenuti educativi multimediali e quiz digitali realizzati nell’ambito del progetto "Non chiudere gli occhi".



Secondo l’Osservatorio "Non Chiudere gli Occhi", realizzato da Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l’Italia, le nuove generazioni mostrano una crescente attenzione ai temi della sicurezza stradale, anche se permangono comportamenti a rischio ancora molto diffusi.



Quasi un giovane su due dichiara infatti di utilizzare lo smartphone mentre guida, mentre 2 ragazzi su 3 ammettono di mettersi al volante quando sono stanchi o affaticati e 4 su 10 superano regolarmente i limiti di velocità.



Allo stesso tempo, i dati evidenziano segnali incoraggianti: rispetto al 2023 cresce il rispetto delle norme di sicurezza come l’uso di cinture e casco e aumenta la consapevolezza delle conseguenze legate ai comportamenti scorretti al volante. In particolare, 8 giovani su 10 riconoscono un effetto positivo concreto delle attività di educazione stradale svolte con esperti, forze dell’ordine, testimonial e familiari di vittime della strada.



La Direzione di Udine di Autostrade per l’Italia gestisce due importanti arterie autostradali: la Autostrada A27, che collega Venezia a Belluno, e la Autostrada A23, che da Udine raggiunge il confine con l’Austria a Tarvisio. Due infrastrutture che attraversano due regioni, quattro province e 37 comuni e rappresentano un collegamento strategico per i flussi turistici e commerciali tra l’Italia e l’Europa centro-orientale.

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