Francoforte: giornata depressa per Merck KGaA
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia farmaceutica tedesca, che tratta con una perdita dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 128,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 126,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 130,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```