Francoforte: calo per Nemetschek
(Teleborsa) - Ribasso per Nemetschek, che presenta una flessione del 2,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Nemetschek mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,55 Euro con area di resistenza individuata a quota 61,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 60,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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