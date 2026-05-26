L’Agenzia del Demanio restituisce alla Città la Vela di Calatrava

(Teleborsa) - La Vela di Calatrava ospita il suo primo temporary use. Un evento mondiale quello organizzato da Ferrari, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, che ieri sera ha acceso i riflettori sull’area riqualificata dall’Agenzia. Un intervento che ha guardato al futuro con la prima manifestazione di interesse lanciata dall’Agenzia per attrarre investimenti privati.



La rinascita di un’opera incompiuta



I Mondiali di nuoto del 2009 rappresentavano un grande rilancio del Paese. Una città dello Sport su un’area di oltre 48 ettari a Tor Vergata sarebbe stata costruita sul progetto dell'architetto Santiago Calatrava: un’immensa cupola a copertura di un palasport e un pala nuoto. Spesi i primi 250 milioni di euro, l’intervento venne abbandonato a cantiere aperto, con la costruzione di metà della cupola, che si presenta come una immensa vela, alta 75 metri e un peso di 6.800 tonnellate di ferro, quasi quanto la Tour Eiffel. La struttura sottostante, che richiama il ventre di una balena, è retta da un arco principale centrale in calcestruzzo precompresso, lungo ben 160 metri.



Nel 2021 la legge ha consegnato l’opera all’Agenzia del Demanio per il completamento o la rivisitazione del progetto. L’Agenzia ha subito inserito nel piano degli investimenti 70 milioni di euro mentre altri 9 milioni sono stati stanziati dal Commissario Straordinario per il Giubileo.



In scarsi due anni, l’Agenzia ha provveduto al consolidamento e collaudo statico delle strutture portanti del Palanuoto e del Palasport, completato l’arena scoperta del Palasport, che accoglie 8mila spettatori seduti, realizzato opere di viabilità, parcheggi, aree verdi e riforestazione (460 alberi, 600 siepi e 6mila piante arbustive), sottoservizi per eventuali operazioni successive.



L’intervento si inserisce nella?visione innovativa dell’Agenzia del Demanio che mette al centro delle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio dello stato la persona, il riuso del patrimonio abbandonato, la sostenibilità per contribuire ai temi dell'ambiente, dei rischi naturali e delle crisi energetiche, la tecnologia come fattore abilitante dell’azione innovativa, l’intervento sul bene pubblico come volano di rigenerazione della città e cura del cittadino.



Per l’ex Città dello Sport di Tor Vergata si punta, in condivisione con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, a realizzare una nuova centralità metropolitana, una "Green City per la salute, la ricerca e la formazione". Un ecosistema multifunzionale, con spazi pubblici e servizi, nuove opportunità per ripristinare la fiducia dei giovani verso le Istituzioni pubbliche.



Progettare guardando al futuro, anche sotto l’aspetto economico- finanziario. Questo è l’obiettivo della prima manifestazione di interesse per attrarre investimenti privati pubblicata dall’Agenzia. Il sito ora fruibile è destinato a usi temporanei nella vocazione di accoglienza.

Condividi

```