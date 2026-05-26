Ferrari Luce: la prima full electric di Maranello apre un nuovo capitolo

(Teleborsa) - Ferrari ha svelato la Ferrari Luce alla Vela di Calatrava di Roma, luogo simbolico scelto non a caso: esattamente 79 anni fa, il 25 maggio 1947, la Ferrari 125 S conquistava la prima vittoria nella storia del Cavallino Rampante al Gran Premio di Roma. Oggi, da quella stessa città, parte un nuovo capitolo nella storia di Maranello. La Luce è la prima Ferrari interamente elettrica, frutto della strategia multi-energia annunciata al Capital Markets Day del 2022. Non sostituisce i motori termici esistenti, ma li affianca, aprendo un segmento inedito coerente con il DNA del marchio: prestazioni, coinvolgimento e versatilità. Il nome stesso – Luce – evoca chiarezza e direzione, la volontà di creare "non semplicemente la Ferrari elettrica, ma una Ferrari completamente nuova."



Il design è stato affidato a LoveFrom, il collettivo creativo guidato da Sir Jony Ive e Marc Newson. La scelta di un team esterno allo studio Ferrari (guidato da Flavio Manzoni) ha introdotto una prospettiva nuova, traducendo un linguaggio formale inedito in un'esperienza autenticamente Ferrari. L'elemento visivo più caratteristico è la glass house, una forma a guscio pura e continua che scende sotto la linea di cintura. Le ali aerodinamiche anteriori e posteriori, fluttuanti attorno alla silhouette, esaltano questa purezza formale. L'interno, con quattro porte e cinque posti – una prima assoluta per Ferrari – è una celebrazione di centinaia di elementi singoli, ognuno trattato con cura individuale, ma uniti in un volume pulito e armonioso.



La piattaforma dedicata integra quattro motori elettrici, uno per ruota, con sospensioni attive a controllo elettrico e sterzo sulle quattro ruote. La potenza massima è di 1.050 cv, con uno 0-100 km/h in 2,5 secondi, 0-200 km/h in 6,8 secondi, velocità massima oltre 310 km/h e un'autonomia superiore a 530 km grazie alla batteria da 122 kWh — progettata, validata e costruita internamente a Maranello, così come i motori elettrici. Il peso a vuoto è contenuto in 2.260 kg. Il progetto include oltre 60 nuovi brevetti.



Particolare attenzione è stata dedicata al suono: un sistema brevettato cattura le vibrazioni meccaniche dei componenti rotanti e le amplifica in modo autentico e funzionale, modulabile tramite l'e-Manettino. La Luce è anche la Ferrari più silenziosa mai prodotta, grazie al primo sottotelaio elasticamente montato nella storia di Maranello. Sul fronte della sostenibilità, l'ampio utilizzo di alluminio secondario riciclato consente una riduzione delle emissioni di CO2 in fase produttiva pari a circa il 70% del peso complessivo del veicolo.



"Siamo convinti che un’azienda dimostri la sua leadership quando ha il coraggio di osare e di affrontare la sfida delle nuove tecnologie. Ferrari Luce è il frutto di oltre 60 dei nostri nuovi brevetti ed è al centro di un ecosistema di collaborazioni con partner tecnologici di eccellenza. Abbiamo dato vita a una vettura che coniuga emozioni di guida uniche con prestazioni, piacere di guida e comfort straordinari per i Ferraristi di oggi e di domani". Ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, in occasione della presentazione della Ferrari Luce. John Elkann, Ferrari Chairman, ha descritto il risultato come un "punto di vista multidisciplinare non convenzionale".

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