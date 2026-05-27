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Londra: andamento negativo per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,21 Euro e primo supporto individuato a 39,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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