Milano 13:24
50.108 -0,22%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:24
10.530 +0,61%
Francoforte 13:25
25.272 -0,46%

Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che avanza bene del 2,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metlen Energy & Metals rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,74 Euro e primo supporto individuato a 39,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```