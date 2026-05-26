Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che avanza bene del 2,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metlen Energy & Metals rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,74 Euro e primo supporto individuato a 39,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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