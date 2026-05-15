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Metlen Energy & Metals scivola in fondo al mercato di Londra

Migliori e peggiori
Metlen Energy & Metals scivola in fondo al mercato di Londra
(Teleborsa) - Retrocede molto la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Metlen Energy & Metals è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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