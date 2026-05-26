New York: si concentrano le vendite su IBM

(Teleborsa) - Composto ribasso per la "Big Blue" , in flessione del 2,05% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda di Armonk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 253,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 244,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 262,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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