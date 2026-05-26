Reti digitali, Rotunno (Open Fiber): “con il Digital Networks Act più investimenti, switch off tutelato e servizi fino a 6 volte migliori”

(Teleborsa) - “Il Digital Networks Act rappresenta un passaggio cruciale per rafforzare la competitività europea, perché mira ad armonizzare, modernizzare e semplificare il quadro normativo delle telecomunicazioni, offrendo finalmente una visione industriale chiara per il settore.

In un ecosistema digitale sempre più transnazionale, il regolamento favorisce gli investimenti privati e sostiene la transizione digitale.

La valutazione di impatto che accompagna la proposta evidenzia che con la migrazione alle reti in FTTH i cittadini e le imprese ricevono un servizio sei volte superiore a parità di prezzo". Lo ha detto Francesco Rotunno, Responsabile Affari europei di Open Fiber, oggi in audizione al Senato presso la 4ª Commissione Permanente per le Politiche dell'Unione Europea del Senato nell'ambito dell'esame del nuovo Atto UE sulle reti digitali (proposta di Regolamento Digital Networks Act).





"Allo stesso tempo, il DNA introduce un approccio equilibrato, prevedendo sullo spegnimento della rete in rame un percorso ordinato a livello europeo che tutela le specificità nazionali, lasciando agli Stati membri e alle autorità la gestione della transizione secondo le esigenze dei singoli Paesi", ha sottolineato Rotunno.

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