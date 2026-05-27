Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Piccolo passo in avanti per l'indice nipponico, che porta a casa un misero +0,57%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66.948,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 61.821,7. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 72.075,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)