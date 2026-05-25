Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo del 3,09%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65.654. Rischio di discesa fino a 62.346 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 68.962.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)