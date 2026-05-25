OPA parziale CIR, adesioni al 64,38% in base ai risultati provvisori

(Teleborsa) - Si è concluso oggi, 25 maggio 2026, il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale lanciata da CIR

su 50.000.000 azioni proprie.



L’Offerta è stata promossa inizialmente a un corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione pari a 0,68 euro, ma lo scorso 15 maggio l’Offerente ha comunicato la decisione di incrementarlo a 0,70 euro (+2,94%).



Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, risultano portate in adesione 32.191.925 Azioni, pari a circa il 64,38% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e a circa il 3,51% del capitale sociale dell'Emittente.



Alla luce dei dati preliminari, all’esito dell’acquisto delle azioni portate in adesione all’OPA - e tenuto conto delle Azioni Proprie già detenute, nonché dell’intervenuto esercizio di Piani di Stock Grant - le azioni proprie detenute da CIR saranno 88.741.152, pari a circa il 9,69% del capitale sociale.

Condividi

```