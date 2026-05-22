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Germania, Indice GFK in giugno
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22 maggio 2026 - 09.00
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Indice GFK in giugno pari a -29,8 punti
, in aumento rispetto al precedente -33,1 punti (la previsione era -33,7 punti).
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