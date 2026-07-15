Credere nella scienza è un valore civile

(Teleborsa) - "Credere nella scienza è un dovere civile
. Questo è l’assunto dal quale siamo partiti per la realizzazione del nuovo periodico di Innovative Publishing: Start Salute e Ricerca, nato dall’esperienza di Start Magazine." Lo ha affermato Maria Scopece, direttrice responsabile di Start Magazine, presentando il primo numero del quadrimestrale "Start Salute e Ricerca
", il nuovo periodico edito da Innovative Publishing dedicato appunto alla ricerca scientifica applicata al mondo della sanità
. Il primo numero, sul tema "Ecosistema Salute", ospiterà, tra gli altri, gli interventi di Orazio Schillaci, Edmondo Cirielli, Marcello Cattani, Dario Bressanini, Chiara Saraceno e Ilaria Villa.
Scopece ha poi continuato: "Viviamo nell’epoca dell’infodemia: abbiamo tante informazioni, troppe notizie. Una confusione che lascia spazio alla disinformazione che, soprattutto in ambito medico-scientifico, può fare danni enormi. L’antidoto qual è? È la competenza. Per questo, con Start Salute e Ricerca, ci siamo rivolti a esperti, istituzioni, accademici, giornalisti e debunker
per fare il punto sui progressi dei nostri laboratori, sullo stato del nostro Sistema Sanitario Nazionale e sulla salute della ricerca, in Italia e in Europa. Nel nostro approfondimento abbiamo lasciato spazio alla ricerca scientifica applicata alla salute: quella che si traduce in nuove cure, nuove tecnologie e nuovi dispositivi medici. Risposte dalla scienza per la vita delle persone".(Foto: Maria Scopece, direttrice responsabile di Start Magazine)