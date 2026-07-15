Credere nella scienza è un valore civile

(Teleborsa) - ". Questo è l’assunto dal quale siamo partiti per la realizzazione del nuovo periodico di Innovative Publishing: Start Salute e Ricerca, nato dall’esperienza di Start Magazine." Lo ha affermato Maria Scopece, direttrice responsabile di Start Magazine, presentando il primo numero del quadrimestrale "", il nuovo periodico edito da Innovative Publishing dedicato appunto alla. Il primo numero, sul tema "Ecosistema Salute", ospiterà, tra gli altri, gli interventi di Orazio Schillaci, Edmondo Cirielli, Marcello Cattani, Dario Bressanini, Chiara Saraceno e Ilaria Villa.Scopece ha poi continuato: "Viviamo nell’epoca dell’infodemia: abbiamo tante informazioni, troppe notizie. Una confusione che lascia spazio alla disinformazione che, soprattutto in ambito medico-scientifico, può fare danni enormi. L’antidoto qual è? È la competenza. Per questo, con Start Salute e Ricerca, ci siamo rivolti aper fare il punto sui progressi dei nostri laboratori, sullo stato del nostro Sistema Sanitario Nazionale e sulla salute della ricerca, in Italia e in Europa. Nel nostro approfondimento abbiamo lasciato spazio alla ricerca scientifica applicata alla salute: quella che si traduce in nuove cure, nuove tecnologie e nuovi dispositivi medici. Risposte dalla scienza per la vita delle persone".