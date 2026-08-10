Bristol Myers investirà 2,3 miliardi di dollari per nuovo campus all'avanguardia a Houston

Parte dell'impegno di investire 40 miliardi negli USA in cinque anni

(Teleborsa) - Bristol Myers Squibb ha scelto la città di Houston, in Texas, come sede del suo nuovo campus produttivo multimodale all'avanguardia.



Il campus, per il quale la società guidata dal ceo Chris Boerner investirà circa 2,3 miliardi di dollari, è progettato per accelerare la fornitura di farmaci di nuova generazione. Il campus, situato nel Generation Park di Houston, creerà quasi 500 posti di lavoro qualificati e potrà essere ampliarlo o riconfigurato in base alle esigenze della pipeline aziendale.



La scelta di Houston rappresenta una tappa significativa nell'impegno di BMS di investire 40 miliardi di dollari negli Stati Uniti in cinque anni, in ricerca e sviluppo, tecnologia e produzione nazionale.







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