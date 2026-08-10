Campus Bio-Medico e Ostiamare, al via la nuova partnership

Accordo triennale per idoneità sportive, visite mediche e servizi di primo soccorso allo stadio

(Teleborsa) - Idoneità sportive e visite mediche, percorsi dedicati di medicina dello sport per i calciatori e iniziative sociali di prevenzione rivolte a giovani e famiglie. Sono solo alcuni dei principali contenuti dell'accordo siglato tra la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l’Ostiamare, la società biancoviola di proprietà di Daniele De Rossi che nella prossima stagione, dopo 35 anni, tornerà a giocare nel campionato di calcio di Serie C. L’intesa avrà durata triennale e sarà valida nelle stagioni calcistiche 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029. In virtù della partnership, il Policlinico Campus Bio-Medico assume, quindi, il ruolo di Official Medical Partner del club lidense.



"Siamo felici di poter iniziare questo percorso insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico", ha dichiarato il proprietario dell’Ostiamare Daniele De Rossi. "In questi mesi abbiamo lavorato per costruire relazioni solide con realtà che condividono i nostri valori e questa collaborazione rappresenta un passo importante in quella direzione. Voglio ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato al Policlinico Campus Bio-Medico per la disponibilità, la competenza e la grande professionalità che ci hanno dimostrato fin dal primo momento. È proprio da rapporti come questo che vogliamo continuare a costruire il futuro dell'Ostiamare".



"Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con l’Ostiamare, punto di riferimento per il territorio anche per la passione e la dedizione con le quali si dedica alla crescita delle nuove generazioni", ha affermato il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti. "Lo sport e il mondo della salute" – ha continuato Tosti – "sono legati da un rapporto profondo, perché condividono valori fondamentali come l’impegno quotidiano, il lavoro di squadra e la solidarietà. La partnership nasce proprio dalla visione che accomuna entrambe le nostre realtà e dalla volontà di tradurre questi principi in iniziative concrete, promuovendo soprattutto tra i più giovani la cultura della responsabilità e dell’attenzione alla persona".



Gli atleti potranno contare su percorsi dedicati di valutazione clinica e monitoraggio dell’idoneità sportiva, che comprendono elettrocardiogramma, ecocardiogramma, spirometria, test da sforzo cardiopolmonare, analisi di laboratorio e radiografie. Durante le gare casalinghe della prima squadra allo Stadio Giannattasio di Ostia, da sempre per i lidensi "lo Stella Polare", saranno inoltre garantiti i servizi di primo soccorso attraverso la presenza di ambulanza e personale specializzato. Referente medico della partnership è il professor Umile Giuseppe Longo, responsabile dell’Unità di Traumatologia e Medicina dello Sport della Fondazione.



"Iniziare questo nuovo percorso alla guida dell’Ostiamare con una partnership come quella con il Policlinico Campus Bio-Medico è un motivo di grande soddisfazione e rappresenta immediatamente lo spirito con cui vogliamo costruire il futuro del club", ha osservato il Presidente dell’Ostiamare Alberto De Rossi. "Fin dal primo giorno abbiamo voluto mettere al centro il territorio, le sue persone e le sue esigenze. L’Ostiamare nasce da una storia fatta di appartenenza, passione e legami profondi con Ostia: un patrimonio costruito nel tempo grazie alle famiglie, ai ragazzi e a tutte le persone che hanno accompagnato il cammino di questa società. Valorizzare queste radici significa anche prendersi cura della comunità che ci circonda. Offrire iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e ai giovani, grazie alla collaborazione con un’eccellenza come il Policlinico Campus Bio-Medico, è un modo concreto per rafforzare quel legame. La nostra crescita dovrà partire proprio da qui: dalla nostra storia, dalla nostra gente e dalla volontà di restituire qualcosa a chi rappresenta il cuore dell’Ostiamare".



"Assumere il ruolo di Official Medical Partner dell’Ostiamare rappresenta un passaggio particolarmente significativo per la nostra Fondazione", ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani, che poi ha aggiunto: "Attraverso questa collaborazione mettiamo a disposizione degli atleti percorsi dedicati di valutazione clinica e assistenza specialistica, supportati da competenze multidisciplinari e tecnologie avanzate. Da tempo guardiamo allo sport come a un importante strumento di promozione della salute e di coinvolgimento delle persone, come dimostrano le numerose iniziative che negli ultimi anni ci hanno visto al fianco di cittadini, associazioni e società sportive. In questo contesto, l’accordo con la società lidense rafforza ulteriormente il legame del nostro Policlinico con il territorio romano, nel segno della prossimità e dell’umanizzazione delle cure che da sempre sono al centro della nostra missione sociale e assistenziale".



L'accordo guarda anche oltre il terreno di gioco, con iniziative sociali congiunte di educazione sanitaria e prevenzione rivolte a giovani e famiglie. Un programma che consentirà di portare sul territorio momenti di incontro e sensibilizzazione sui temi della salute, valorizzando il ruolo che lo sport può svolgere nella diffusione dei corretti stili di vita e coinvolgendo la grande comunità dei supporter e dei simpatizzanti biancoviola.



"Per l'Ostiamare è motivo di grande orgoglio avviare una collaborazione con una realtà di assoluto prestigio come la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico", ha dichiarato l’Amministratore Unico dell’Ostiamare Luca Beccaceci. "Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del club, ma soprattutto nasce dalla condivisione di valori che riteniamo fondamentali: attenzione alla persona, responsabilità sociale, formazione dei giovani e radicamento sul territorio. Siamo convinti che insieme potremo sviluppare iniziative capaci di generare valore non solo per i nostri atleti, ma per tutta la comunità".



Inoltre, il logo della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico comparirà sulla maglia di allenamento dell’Ostiamare in qualità di Main Sponsor e sul retro della divisa ufficiale da gara.

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