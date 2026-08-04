Merck & Co, conti migliori delle attese nel secondo trimestre, titolo positivo nel pre-market

(Teleborsa) - Merck&Co ha chiuso un secondo trimestre 2026 migliore delle attese con vendite totali pari a 16,6 miliardi di dollari, in crescita del 5% reported e del 4% a cambi costanti.



La perdita per azione è stata di 0,54 dollari e la perdita per azione non-GAAP si è attestata a 0,13 dollari facendo meglio del consensus. Entrambi gli eps includono un onere di 2,31 dollari per azione legato all'acquisizione di Terns.



Riguardo le proiezioni sull'intero 2026, la società restringe e alza la stima sulle vendite a 66,3 - 67,3 miliardi.



L'utile per azione non-GAAP è atteso tra 2,66 e 2,76 dollari rispetto alla precedente previsione di 5,04-5,16 dollari, scontando un onere di 2,43 dollari per azione legato all'acquisizione di Terns, costituito da un onere una tantum di 2,31 dollari per azione e da costi per circa 0,12 dollari per azione per finanziare l'acquisizione e lo sviluppo di MK-4208, precedentemente noto come TERN-701.



“In questo trimestre abbiamo continuato a registrare progressi sostanziali in tutte le nostre aree di attività, grazie a una solida esecuzione e al crescente contributo derivante dal lancio di nuovi prodotti”, ha dichiarato Robert M. Davis, presidente e amministratore delegato.



Al momento, il titolo Merck&Co guadagna più dell'1% nel pre-market di Wall Street.

Condividi

```