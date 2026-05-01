Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 18:54
27.713 +0,95%
Dow Jones 18:54
49.603 -0,10%
Londra 17:35
10.364 -0,14%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,14%

Il FTSE 100 chiude a 10.363,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,14%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 10.363,93 punti.
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