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Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,14%
Il FTSE 100 chiude a 10.363,93 punti
In breve
,
Finanza
01 maggio 2026 - 17.43
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 10.363,93 punti.
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