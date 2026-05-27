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JD Sports Fashion, prevale lo scenario rialzista a Londra

Migliori e peggiori, In breve
JD Sports Fashion, prevale lo scenario rialzista a Londra
Prepotente rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che mostra una salita bruciante del 4,95% sui valori precedenti.
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