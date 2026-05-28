Londra: calo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che passa di mano con un calo del 2,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di JD Sports Fashion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8471 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8264. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8678.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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