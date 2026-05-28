Londra: calo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che passa di mano con un calo del 2,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di JD Sports Fashion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8471 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8264. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8678.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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