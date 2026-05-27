Londra: al centro degli acquisti JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8654 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8292. L'equilibrata forza rialzista di JD Sports Fashion è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9016.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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