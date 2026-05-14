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Londra: balza in avanti RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti RELX
Bene il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con un rialzo del 2,57%.
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