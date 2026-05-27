Londra: balza in avanti Halma

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halma rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Halma mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 47,29 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 46,45. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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