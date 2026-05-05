Londra: balza in avanti Auto Trader Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Auto Trader Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -0,47% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5,097 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,998. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,932.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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