Londra: balza in avanti Auto Trader Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Auto Trader Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -0,47% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5,097 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,998. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,932.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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