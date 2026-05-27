Male Insulet Corporation sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che produce dispositivi medici innovativi , che tratta in perdita del 7,08% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Insulet Corporation rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario attuale di Insulet Corporation mostra un allentamento della trendline al test del supporto 141,1 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 144,6. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 139,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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