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New York: prevalgono le vendite su Boston Scientific

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Boston Scientific
Scende sul mercato la società che sviluppa apparecchi biomedici, che soffre con un calo dell'11,59%.
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