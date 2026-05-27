New York: risultato positivo per IBM
(Teleborsa) - Balza in avanti la "Big Blue", che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'azienda di Armonk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 258,8 USD e primo supporto individuato a 251,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 265,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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