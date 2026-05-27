New York: risultato positivo per IBM

(Teleborsa) - Balza in avanti la "Big Blue" , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo dell' azienda di Armonk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 258,8 USD e primo supporto individuato a 251,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 265,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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