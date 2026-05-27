Parigi: movimento negativo per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che mostra un decremento del 2,35%.



L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Capgemini è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 104,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 99,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 108,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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