Parigi: movimento negativo per Capgemini
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che mostra un decremento del 2,35%.
L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Capgemini è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 104,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 99,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 108,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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