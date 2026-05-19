Parigi: pioggia di acquisti su Capgemini
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,76%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Capgemini rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Capgemini si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 107,4 Euro. Supporto stimato a 102,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 112,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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