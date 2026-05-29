Parigi: balza in avanti l'OREAL
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso dei cosmetici, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'OREAL più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società di cosmesi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 396,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 389,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 404,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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