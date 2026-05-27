Parigi: scambi al rialzo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Avanza il gruppo di occhialeria, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 174,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 176,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 172,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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