Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di occhialeria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,50%.



Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 173,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 180. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 169,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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