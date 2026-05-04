Parigi: in calo EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di occhialeria , che presenta una flessione del 2,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 172,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 180,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 169,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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