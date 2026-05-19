Parigi: risultato positivo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria , che avanza bene del 2,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di EssilorLuxottica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rispetto all'indice.





Il quadro di medio periodo di EssilorLuxottica ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 178,7 Euro. Primo supporto individuato a 175,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 181,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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