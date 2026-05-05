Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria, che avanza bene del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 170,9 Euro. Prima resistenza a 174. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 169,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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