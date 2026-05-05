Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria , che avanza bene del 2,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EssilorLuxottica , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 170,9 Euro. Prima resistenza a 174. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 169,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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