Pesante sul mercato di Piazza Affari Amplifon

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società leader nelle soluzioni uditive , che soffre con un calo del 4,44%.



L'andamento di Amplifon nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve della big degli apparecchi acustici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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