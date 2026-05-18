Pesante sul mercato di Piazza Affari Amplifon
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società leader nelle soluzioni uditive, che soffre con un calo del 4,44%.
L'andamento di Amplifon nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve della big degli apparecchi acustici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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