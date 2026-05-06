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Piazza Affari: ingrana la marcia Amplifon

Migliori e peggiori
Piazza Affari: ingrana la marcia Amplifon
(Teleborsa) - Ottima performance per la società leader nelle soluzioni uditive, che scambia in rialzo dell'11,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amplifon rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della big degli apparecchi acustici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,47 Euro e primo supporto individuato a 10,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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