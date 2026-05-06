Piazza Affari: ingrana la marcia Amplifon

(Teleborsa) - Ottima performance per la società leader nelle soluzioni uditive , che scambia in rialzo dell'11,45%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amplifon rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della big degli apparecchi acustici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,47 Euro e primo supporto individuato a 10,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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