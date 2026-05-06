Piazza Affari: pioggia di acquisti su Cementir

(Teleborsa) - Protagonista la società cementiera , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,34%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cementir , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 15,45 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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