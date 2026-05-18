Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Interpump

(Teleborsa) - Avanza il costruttore di pompe ad alta pressione , che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.



Lo scenario su base settimanale di Interpump rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società industriale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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