Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Interpump
(Teleborsa) - Avanza il costruttore di pompe ad alta pressione, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
Lo scenario su base settimanale di Interpump rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società industriale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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