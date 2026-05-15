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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Interpump
(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che sta segnando un calo del 3,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Interpump rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo della società industriale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,41 Euro e primo supporto individuato a 35,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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