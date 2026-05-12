Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

(Teleborsa) - Pressione sul costruttore di pompe ad alta pressione , che tratta con una perdita del 2,05%.



Lo scenario su base settimanale di Interpump rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo della società industriale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,64 Euro e primo supporto individuato a 35,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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