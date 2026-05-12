Piazza Affari: movimento negativo per Interpump
(Teleborsa) - Pressione sul costruttore di pompe ad alta pressione, che tratta con una perdita del 2,05%.
Lo scenario su base settimanale di Interpump rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo della società industriale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,64 Euro e primo supporto individuato a 35,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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