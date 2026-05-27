Piazza Affari: movimento negativo per Enel

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo energetico , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Enel rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del più grande operatore elettrico d'Italia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,74 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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