Piazza Affari: andamento negativo per Enel
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo energetico, che presenta una flessione del 2,50%.
Lo scenario su base settimanale di Enel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve del più grande operatore elettrico d'Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```