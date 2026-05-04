Piazza Affari: andamento negativo per Enel

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo energetico , che presenta una flessione del 2,50%.



Lo scenario su base settimanale di Enel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve del più grande operatore elettrico d'Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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