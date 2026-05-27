Piazza Affari: risultato positivo per Pirelli

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che avanza bene del 2,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pirelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda milanese rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Pirelli mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,372 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,222. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,522.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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