Piazza Affari: scambi al rialzo per Pirelli

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Pirelli rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve dell' azienda milanese è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 6,207 Euro e supporto a 6,147. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 6,267.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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